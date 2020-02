Mancini: “La VAR non mette pace e non regala certezze…”

“Ha risolto molti problemi, ma non mette pace e non regala certezze”, parola di Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha risposto ad alcune domande sulla VAR.

NON RISOLVE – “Ai tempi di Maurizio Mosca e Aldo Biscardi si discuteva della moviola in campo e io dissi che ci sarebbe stato comunque da discutere. La VAR ha risolto molti problemi, ma non mette pace e non regala certezze”, ha detto Mancini. “Falli di mano? Ci sono dei falli che vengono puniti e che non dovrebbero essere fischiati. Quando un difensore salta o atterra, è normale che abbia le braccia larghe: chi dice il contrario non ha mai giocato”. E sull’applicazione della VAR negli altri Paesi: “La VAR in Premier League? Ho visto una partita del Chelsea dove i tifosi fischiavano gli interventi al VAR: il calcio inglese è quello che guida tutti, in campo e fuori”.