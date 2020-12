Mancini: “Mi piace questa Serie A, vedo davanti Juve ed Inter. La morte di Paolo Rossi…”

Il CT dell’Italia, Roberto Mancini, parla nella conferenza stampa di fine anno “Questa Serie A mi piace, ci sono diverse squadre in pochi punti e tante squadre molto interessanti. Continuo a pensare che la Juventus sia la squadra più forte ma l’Inter è più o meno a quel livello. Locatelli? È stato una sorpresa, dal debutto in Nazionale contro l’Olanda ha fatto sempre meglio. Proprio la gara giocata in casa degli olandesi è stata la più importante dell’Italia nel 2020. La morte di Paolo Rossi? Un momento drammatico, era un mio grande amico ed ero legato all’Italia del 1982”.