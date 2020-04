Mancini: “Ripresa dei campionati? Come ct sarei più contento se non si giocasse”

La questione relativa ad un’eventuale ripresa dei campionati continua a far discutere. Sull’argomento, nel corso di una diretta Instagram con La Gazzetta dello Sport, è intervenuto il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

RIPRESA – “Io spero che si possa riprendere presto, mi manca molto vedere la partite. Ormai scendo poco in campo, ma almeno mi divertivo a osservare i ragazzi. Come ct della Nazionale se il campionato finisse ora sarei più contento: poi, altrimenti, comincerebbero ad accumularsi partite, ma è giusto cercare di riprendere se ci sarà la possibilità. Il calcio è un’industria importante. Se non si giocasse ci sarebbe più tempo per recuperare e riposare, al contrario, invece, non ci sarebbe nemmeno tempo per allenarsi bene”.