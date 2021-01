Mancini: “Scudetto? Inter pronta per vincere. Balotelli in Nazionale? Non chiudo mai le porte ma…”

Roberto Mancini dice la sua sulle vicende del calcio italiano. Dalla Serie A alla Nazionale con un focus preciso anche su alcuni giocatori. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ct dell’Italia parla a 360°, lasciando anche qualche porta aperta a… Mario Balotelli.

Mancini: Serie A e Nazionale

Parte subito dal campionato italiano con la lotta allo scudetto: “L’Inter è cresciuta negli anni ed è pronta per vincere”, ha detto il Mancio. “La Juve ha ancora la rosa più competitiva. Nei rossoneri vedo entusiasmo, empatia contagiosa. E Tonali e Romagnoli potranno essere utili in azzurro”. E a proposito di azzurro: “Pellegrini e Zaniolo? Lorenzo è preziosissimo. In qualsiasi ruolo lo metto, risponde bene: esterno sinistro, interno, quinto attaccante. Ed è un ragazzo perfetto. Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata”.

Infine una chiosa su Balotelli: “Se c’è ancora spazio per lui nell’Italia? Io non chiudo mai le porte, ma per Mario è difficile”, ha concluso Mancini.

