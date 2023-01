Mancini: “Stranieri in Serie A non sono forti come quelli del 1980. Spazio ai giovani”

Questa mattina al Salone d'Onore del CONI con ‘Allenare l'Azzurro - Ct a confronto’, si è tenuta una tavola rotonda che ha visto ‘scendere in campo’ quattro commissari tecnici, ovvero Roberto Mancini (Ct Nazionale Calcio), Gianmarco Pozzecco (Ct Nazionale Pallacanestro), Ferdinando De Giorgi (Ct Nazionale Pallavolo) e Alessandro Campagna (Ct Nazionale Pallanuoto). All'incontro, promosso dal presidente Federbasket Giovanni Petrucci e moderato dal segretario generale del CONI Carlo Mornati, sono stati presenti il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Il tema giovani continua a tener banco nel presente della Nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha detto: "Facciamo fatica a trovare giocatori italiani per la Nazionale anche perchè i club cerano calciatori stranieri che fanno fatica a trovare spazio e non sono come quelli che arrivavano negli anni '80 e '90. Si fanno gravi errori perchè non diamo fiducia ai giovani. Ci sono ragazzi in U21 che non giocano in prima squadra con i rispettivi club. Loro sono il nostro futuro va cambiata la mentalità alla base".