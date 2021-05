Mancini: “Verratti? Siamo fiduciosi per il recupero”

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato della Nazionale e del possibile recupero di Verratti

SULLA SQUADRA - "La nostra squadra ha un'identità e sa quello che deve fare. Ovviamente serve sempre la fantasia in campo, fortunatamente abbiamo giocatori anche per questo. Finora abbiamo puntato sui ragazzi giovani, e quelli esperti li hanno aiutati in campo e fuori. Credo si sia creato un buon feeling e questo è stato fondamentale per il nostro percorso di crescita".