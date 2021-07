Mancini vince in campo ma perde negli affari

Il campo ride, la tasca piange. Roberto Mancini ha avuto una brutta sorpresa dai suoi investimenti immobiliari

Non sempre si può vincere si dice nel calcio ma anche nella vita o negli affari. E' quello che si sarà detto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini quando ha appreso che i suoi affari fuori dal terreno di gioco non sono stati positivi come quelli di Euro 2020. Come riporta calcioefinanza.it, pochi giorni sono stati pubblicati i dati del bilancio della sua Immobiliare 2014 Srl, della quale Mancini detiene il 100% delle quote. Nella nota integrativa al bilancio chiuso a dicembre 2020, si legge che «la vostra società svolge attività di gestione di beni immobili, concedendo in locazione l’unico immobile di proprietà». Immobiliare 2014 ha chiuso il 2020 con un rosso di 124.699 euro. Secondo quanto riporta Il Tempo, Mancini come persona fisica, secondo una visura catastale aggiornata, possiede tre abitazioni «di tipo signorile» a Jesi, sua città natale, che occupano complessivamente 17 stanze, 2 garage per otre 100 metri quadrati, un ufficio di 4 vani e un opificio.