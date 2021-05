Mancini: “Voglio passare l’estate a firmare autografi da campione”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha scaldato l’atmosfera in vista dell’Europeo

I primi verdetti sono già stati emessi. In Italia l’Inter, in Inghilterra il Manchester City, mentre in Germania il Bayern Monaco, mentre in Spagna e Francia regna ancora l’incertezza. I cinque campionati più elettrizzanti in Europa si avviano verso la conclusione, ancora qualche partita prima di lasciare spazio agli Europei. Il primo impegno dell’Italia sarà la partita inaugurale dell’11 giugno contro la Turchia, a Roma, step iniziale di un percorso che tutto il Paese si augura il più lungo possibile.