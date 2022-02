Mané consola Salah dopo Coppa d’Africa: “Ecco cosa gli ho detto dopo la partita”

Il gesto dell'attaccante del Senegal dopo la vittoria della Coppa d'Africa contro il compagno di club egiziano

Una Coppa d'Africa emozionante, quella conclusasi nelle scorse ore con la vittoria del Senegal contro l' Egitto . Il duello a tinte "Liverpool" tra Sadio Mané e Mohamed Salah è stato vinto dal primo che, però, ha avuto modo di spendere qualche momento prima di godersi il successo per consolare il compagno di squadra in maglia Reds. Un gesto di fair play non indifferente. Parlando a beIN Sports, l'attaccante ha raccontato un breve scambio di battute con l'egiziano.

GESTO - Prima di andare a godersi pienamente il trionfo con i compagni del Senegal, Mané ha voluto dedicare alcuni istanti a Salah. Un breve dialogo in mezzo al campo che non è sfuggito ai media. Su quanto si sono detti i due, questo il racconto del senegalese: "Gli ho detto che rimane un grande giocatore e mi diverto a giocare con lui nello stesso club", le parole del vincitore della Coppa d'Africa. "Lo rispetto moltissimo e ha dato tutto per il suo Paese. Purtroppo non ha vinto, ma questo non significa che sia finita per lui. Gli ho detto che potrebbe vincere molti altri trofei, inclusa la Coppa d'Africa nel 2023. Hanno una squadra giovane, quindi forse un giorno vinceranno", il racconto di Mané.