Mané cuore d’oro: dona 500 mila euro per costruire ospedale in Senegal

Grande gesto dell'attaccante del Liverpool

Sadio Mané non dimentica il suo Paese. L'attaccante del Liverpool è da sempre uno dei più attivi nel campo della beneficenza e stavolta si è davvero superato facendo un'importante donazione alla sua città natale Bambaly, in Senegal.

Come riportato da Tyc Sports, infatti, il centrvanti Reds, che ha approfittato delle vacanze proprio per tornare nel suo Paese, ha deciso di compiere questo gesto donando 500 mila euro per un ospedale che dovrebbe aiutare ben 34 villaggi nei pressi di Bambali che potranno così accedere al sistema sanitario.

In questa opera, Mané ha partecipato anche con alcuni amici. "Questo ospedale si ottiene grazie a voi, ed è per voi, popolazione Sédhiou", ha detto l'attaccante. Non è la prima volta che il senegalese cerca di migliorare la situazione nella sua città natale dove le risorse finanziarie scarseggiano. In passato Mané aveva fatto costruire una scuola media e per il futuro è in progetto la costruzione di un ufficio postale e una stazione di servizio.