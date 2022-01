Mané, dal campo all’ospedale: colpo alla testa, gol e aggiornamento social…

Botta alla testa, gol e poi cambio per l'attaccante che sui social ha rassicurato tutti

Redazione ITASportPress

La Coppa d'Africa sta regalando emozioni in ogni senso. In campo e fuori. L'ultima, arriva dal match del Senegal dove Sadio Mané, attaccante del Liverpool, è stato protagonista con una rete ma anche con un durissimo scontro di gioco col portiere di Capo Verde. Il calciatore, infatti, ha subito un forte impatto con l'estremo difensore avversario che gli ha provocato oltre che dell'evidente dolore, anche giramenti di testa costringendolo poi a lasciare il campo in barella.

I FATTI - Al minuto 57 l'attaccante di proprietà del Liverpool è stato coinvolto in un duro scontro testa contro testa con il portiere capoverdiano Vozinha, in seguito espulso. Paura in un primo momento, quando Mané è rimasto a terra visibilmente stordito. Dopo alcuni istanti di timore, però, il giocatore è stato in grado di rialzarsi e proseguire segnando addirittura la rete dell'1-0. Poco dopo, però, ecco la richiesta di cambio per i postumi della botta precedente. Al suo posto è entrato Bamba Dieng che ha segnato il gol del definitivo 2-0.

SOCIAL - Il cambio chiesto da Mané ha messo paura ai compagni e ai suoi tifosi ma lo stesso calciatore ha voluto rassicurare tutti con una storia su Instagram nella quale si è mostrato in compagnia del portiere avversario col quale si era scontrato alcuni momenti prima. "Senegal vs Capo Verde, dal campo all'ospedale. Sto bene, grazie per il supporto", ha detto il centravanti facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.