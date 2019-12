Mané, quarto classificato al Pallone d’Oro: “Complimenti al vincitore, ma l’anno prossimo…”

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2019. Premio meritato per l’attaccante argentino che ha combattuto fino all’ultimo con Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo, rispettivamente secondo e terzo classificato. Appena fuori dal podio Sadio Mané, dato tra i possibili outsider prima dell’assegnazione del trofeo.

Intervenuto nel corso della premiazione attraverso un filmato, l’attaccante del Liverpool, non presente alla cerimonia, si è congratulato con il vincitore ma ha anche lasciato un messaggio in vista dell’anno prossimo.

CI PROVERO’ – “Ciao a tutti, sono Sadio Mané. Mi piacerebbe essere lì con voi, ma, sfortunatamente, il mio calendario e gli impegni col club non me lo permette visto che mercoledì ho una partita”, ha detto il senegalese dei Reds, in riferimento alla gara che il Liverpool giocherà contro l’Everton. “Faccio le mie congratulazioni al vincitore e ci vediamo l’anno prossimo. Proverò ad essere ancora lì e, possibilmente, a vincere il Pallone d’Oro…”.

COMPLIMENTI – Piccola consolazione per l’attaccante del Liverpool. In serata sono arrivati i complimenti del Presidente del Senegal Macky Sall via social: “Caro Sadio, attraverso la mia voce, il Senegal si complimenta con te per essere nei migliori quattro del mondo. Sei un esempio di sacrificio e perseveranza”, ha scritto su Twitter il numero uno del Paese.