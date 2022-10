Mané rende onore a Benzema: “Lotta per Pallone d’Oro? Lo merita Karim”

Manca poco per conoscere chi sarà eletto il miglior giocatore del 2022 e dunque chi sarà il vincitore del Pallone d'Oro. Karim Benzema sembra essere il favorito anche se alcuni esperti danno pure Sadio Mané tra i possibili candidati. Proprio l'attaccante senegalese, passato dal Liverpool al Bayern Monaco in estate, ha parlato a Canal + del rivale francese rendendogli omaggio.

"Benzema ha fatto una grande stagione col Real e ha vinto la Champions", ha detto Mané parlando del confronto con lui e della corsa al Pallone dì'Oro. "Onestamente penso che il Pallone d'Oro quest'anno lo meriti Karim. Ha fatto una grande stagione col Real, ha vinto la Champions: credo se lo meriti in pieno, sono felice per lui".

A livello personale, poi, Manè ha aggiunto facendo riferimento al passaggio al Bayern e alla vittoria della Coppa d'Africa col suo Senegal: "E' stata una sorta di liberazione per me e per il mio Paese ma ripeto, credo che il Pallone d'Oro debba vincerlo Benzema e lo penso sinceramente".