Mané, ritorno alle origini: partita nel campo del suo villaggio in Senegal

Torna a far parlare di sé, Sadio Mané . L'attaccante del Liverpool , molto chiacchierato in queste ultime giornate per questioni legate al suo futuro, forse lontano dalla Premier League con sguardo alla Bundesliga, sponda Bayern Monaco, è stato protagonista di un bellissimo gesto verso il suo Paese d'origine in Senegal.

PARTITA SPECIALE - Come documentato dal diretto interessato via social. Mané ha fatto ritorno alle sue origini giocando una partitella con alcuni connazionali del posto dove la sua carriera ha avuto inizio. Nelle immagini pubblicate su Instagram è possibile vedere dove il campione del Liverpool abbiamo giocato: campo in terra e tribuna improvvisata. Condizioni del terreno e anche del meteo assolutamente non adatte. Ma quello che contava era sentirsi a casa e rendere felici i presenti del suo villaggio in Senegal. Mané ha condiviso come detto alcuni di quei momenti sul proprio profilo Instagram con tanto di didascalia: "Sono tornato sul campo di Bambaly, dove tutto è iniziato".