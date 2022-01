Mané: “Scambierei tutto quello che ho per di vincere col mio Senegal”

L'attaccante vuole vincere la Coppa d'Africa

PER IL SENEGAL - Parlando per una pubblicità per New Balance, Mané ha detto: "Da bambino ero bravo con il pallone e mi chiamavano Ballonbuwa, ovvero mago della palla. Ma io sono sempre stato più di un Gaynde (leone ndr): spietato, esplosivo, un cacciatore. Ho cacciato per tutta la mia carriera, ma non importa cosa ho catturato, ho ancora fame". E a proposito dell'imminente Coppa d'Africa: "La mia gente ha aspettato a lungo per vincere. Scambierei tutto quello che ho per vincere questo trofeo per loro. Questo è il mio momento. Il leone ruggisce".