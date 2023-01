Manovra stipendi, chi sono i giocatori a rischio squalifica

Rischio nuove squalifiche in Serie A

Redazione ITASportPress

La “manovra stipendi” sulla quale la procura della FIGC ha già aperto un fascicolo per far chiarezza sui conti della Juventus potrebbe causare problemi anche a società che nulla hanno a che fare con questo procedimento. Infatti potrebbero essere comunque coinvolti dei giocatori non più alla Juve, ma che in passato erano tesserati del club bianconero.

La lista è abbastanza lunga e presenta diversi calciatori di spicco di club in giro per l’Italia e per tutta Europa. Da Paulo Dybala alla Roma, passando per Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham, Merih Demiral all’Atalanta, Arthur al Liverpool e Aaron Ramsey al Nizza.

Gli accordi fra la Juventus e i propri calciatori per posticipare il pagamento degli stipendi, con scritture a bilancio giudicate false dall’accusa, comprendono sia il 2020 che il 2021. Stipendi risparmiati per il bilancio in chiusura, ma poi spalmati su quelli successivi. Accordi frutto di scritture private firmate in momenti diversi. Ed è soprattutto la seconda scrittura che rischia di tirare in mezzo circa 16 calciatori che l’hanno firmata. Per intenderci questa contiene le cosiddette “side letter”. Si tratta di scritture non depositabili, perché nei moduli federali non è previsto il pagamento degli stipendi dei calciatori, a cui gli stessi avevano formalmente rinunciato.

Una violazione che può costare caro alla Juventus. Si parla addirittura di tre volte l’intero ammontare della somma, che solo per quanto riguarda la seconda manovra, recita oltre 50 milioni di euro. Ma a preoccuparsi devono essere anche i calciatori che hanno firmato quelle carte. Il Codice di giustizia sportiva punisce infatti anche i tesserati che hanno pattuito con la società compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali. La condanna per i calciatori è di almeno un mese di squalifica.

In questo calderone potrebbe però non finire il calciatore juventino più noto degli ultimi anni, ovvero Cristiano Ronaldo. Secondo gli avvocati del portoghese, CR7 non ha firmato nessun accordo privato con la Juve, infatti la famosa “carta Ronaldo” ritrovata dagli inquirenti vede la firma solo dell’allora direttore sportivo Fabio Paratici, anche se gli inquirenti credono che esista una copia dove c’è anche la firma dell’attuale giocatore dell’Al Nassr.

Stando agli atti, anche Bentancur, Kulusevski, Demiral, Chiesa, Danilo e Alex Sandro non hanno firmato la “side letter”. Le indagini però vanno avanti per scoprire eventuali accordi firmati che al momento non sono stati trovati. È appurata, invece, la presenza delle firme nei vari documenti di calciatori come Dybala, Rabiot, Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Arthur, McKennie e Bernadeschi, quest’ultimo oggi al Toronto.