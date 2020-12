Maradona, a Buenos Aires un viale che porta allo stadio dell’Argentinos Juniors col suo nome

Non solo lo stadio del Napoli. Per Diego Maradona potrebbe avere anche una strada a lui dedicata a Buenos Aires. Come riporta AFP, sarebbe stata avanzata in comune la proposta di onorare la defunta leggenda del calcio argentino con un viale col suo nome.

Si tratta di una strada che porta direttamente allo stadio dell’Argentinos Juniors, la squadra in cui Maradona ha iniziato la sua carriera all’età di 15 anni. L’impianto, tra l’altro, gli era già stato intitolato nel 2004. La proposta fatta al comune di Buenos Aires, inoltre, comportarebbe anche l’idea di creare un centro turistico, sportivo e culturale attorno alla struttura del club come “tributo permanente” a Maradona nella zona in cui ha iniziato a muovere i primi passi come calciatore.

“Niente può eguagliare la gioia e la felicità che Maradona ha dato al popolo argentino. Ma pensiamo che questo circuito culturale e sportivo sarebbe fondamentale per mantenerlo in vita, ora e per sempre”. Sarebbero queste le parole dell’assessore comunale Claudio Morresi, principale ideatore della proposta per omaggiare Maradona.