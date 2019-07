Maradona a De Rossi: “La maglia del Boca come il sangue di San Gennaro…”

E’ ormai ad un passo dal Boca Juniors, Daniele De Rossi. Dopo il doloroso addio alla Roma, il centrocampista, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi, è pronto a ripartire dall’Argentina, in un paese in cui la passione per il calcio è qualcosa di viscerale. A confermarlo sono le parole di Diego Armando Maradona, che, in attesa dell’annuncio ufficiale, ha dato il benvenuto al giocatore nella sua ex squadra.

SAN GENNARO – “Daniele, non ti conosco molto bene, ma sappi che in Argentina starai molto bene. Ci vedremo presto. Sappi che quando indossi la maglia del Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio”.