Maradona, alta tensione: la sorella ha il coronavirus

Ore delicate per Diego Armando Maradona. La pandemia di coronavirus in Argentina avrebbe raggiunto sua sorella. Per questo, l’ex Pibe de Oro sarebbe in allarme essendo un soggetto a rischio in caso di contagio.

Maradona: il Gimnasia in allarme

Da quanto si apprende da Il Mattino, l’ex campione del Napoli, oggi allenatore del Gimnasia La Plata, ha scoperto che una delle sue sorelle, Kitty, avrebbe contratto il coronavirus. La donna sta bene ed è asintomatica, ed è stata isolata in Argentina e non avrà bisogno di ulteriori accorgimenti medici nelle prossime settimane. Ma per Maradona è scattato l’allarme essendo tra i soggetti più a rischio in caso di contagio. Ecco perché lo staff dell’ex calciatore argentino ha già fatto partire ogni possibile accorgimento per mettere in sicurezza l’ex Diez. Maradona non dovrebbe aver avuto contatti con sua sorella e quindi non dovrebbe avere problemi. Per sicurezza, però, nelle prossime ore verrà sottoposto ad un nuovo tampone per verificare le sue condizioni di salute, così da permettergli il rientro agli allenamenti del suo Gimnasia.

