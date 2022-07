Maradona, aperto porte “Tango D10S”: scarpe e messaggi inviati nello spazio

L'aereo dedicato a "El Pibe" ha aperto le porte ai tifosi che possono anche avviare una conversazione simulata

I tifosi argentini stanno registrando messaggi audio e video a partire da sabato 23 luglio per Diego Maradona che saranno inviati prossimamente al satellite "Cosmic Kite" in orbita nello spazio. "Ti amiamo e ti ricorderemo sempre. Questa nuova generazione e tutte le generazioni future, aspetta Diego!" sono alcuni dei messaggi registrati sull'aereo "Tango D10S" che saranno compressi in un disco rigido e insieme alle scarpe del Pipe de Oro saranno inviate nello spazio.

L'aereo "Tango D10S" ha aperto le porte questo fine settimana ai fan di Diego Armando Maradona. Il velivolo può essere visitato all'aeroporto di Moron, alla periferia di Buenos Aires. Gli estimatori della stella argentina possono anche avviare una conversazione con un ologramma programmato con intelligenza artificiale per simulare le risposte di Maradona.

L'aereo rimarrà a Buenos Aires fino al 21 agosto poi andrà negli Stati Uniti, prima di dirigersi verso l'Europa, a Napoli. La meta finale sarà il Qatar, dove a novembre prenderà il via la prima Coppa del Mondo disputata in inverno. L'aereo dedicato alla leggenda di Diego Armando Maradona è stato presentato mercoledì 25 maggio all'Aeroporto Moron di Buenos Aires alla presenza delle figlie Dalma e Giannina e alcuni ex compagni di squadra. Il Tango D10S, così è stato battezzato il velivolo, è un 12 posti ed è stato pensato come un vero e proprio “museo volante” in omaggio al grande calciatore del Napoli e della nazionale argentina scomparso nel novembre del 2020. L'interno è interamente decorato con cimeli di Maradona ed è dotato di un sistema di intelligenza artificiale che permette di “interagire” con la sua voce e la sua immagine.

Sulla fusoliera spicca l'immagine del Pibe de oro che bacia la Coppa del Mondo conquistata nel 1986 nella finale contro la Germania nell'edizione dei mondiali in Messico passata alla storia per i suoi gol nel famigerato quarto contro l'Inghilterra, quello della “Mano di Dio” e il gol considerato da molti il più bello della storia del calcio. Entrambi sono raffigurati sulle ali mentre sulla coda del velivolo campeggia il volto del campione. Il progetto è quello di far volare l'aereo in Argentina e poi in Qatar per i Mondiali in programma alla fine dell'anno passando anche per Napoli. I fan potranno salire a bordo e lasciare un messaggio nella cabina di pilotaggio.