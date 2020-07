Maradona: auto nuova con… luci e sirene della polizia

Diego Armando Maradona ne combina un’altra delle sue. Nessuna dichiarazione particolare o comportamento troppo sopra le righe. Questa volta il tecnico del Gimnasia La Plata è stato ripreso in un video diffuso da Hoy de La Plata alla guida di una vettura… molto speciale.

Maradona: auto con luci e sirene della polizia

Da quanto si apprende, il filmato sarebbe stato girato prima del lockdown e mostra Maradona alla guida di una BMW da 200mila dollari equipaggiata con luci e sirene. Peccato, però, che tali dispositivi visivi e acustici siano riservati solo ed esclusivamente alle macchine delle forze dell’ordine. Ecco perché le immagini che stanno facendo il giro del web sono al vaglio delle autorità per capire se ci potrebbe essere una qualche azione. Nel video si vede un serenissimo Maradona entrare nel centro sportivo del Gimnasia con luci e sirene accese. Come un vero Super Eroe… in questo caso… fuorilegge.



