Maradona balla in mutande, il dolore di Gianinna: “Riapre profonde ferite ed è triste vederlo così”

La figlia di Diego Maradona Gianinna ha condiviso il suo pensiero dopo aver visto pubblicato in tutto il mondo il video del padre che balla senza mutande. L’ex Pibe de Oro sembra faccia fatica a parlare, poi ad un certo punto, si abbassa i pantaloni e mostra il sedere all’autore/autrice del video. Un filmato che ha suscitato grande clamore sia per le norme anti-contagio sia perché è stato pubblicato nel giorno dell’anniversario del “Gol del secolo” segnato da Maradona ai Mondiali del 1986 contro l’Inghilterra.

LA TRISTEZZA DI GIANINNA

Nel suo profilo Instagram Gianinna ammette di essere triste e pensierosa per la salute del Pibe de Oro. Gianinna ha parlato del dolore di vedere suo padre in queste condizioni: “Per te è Maradona, per me è un video del mio vecchio. Per te può essere una sorpresa, una grazia, una beffa … non per me. Per me. riaprire le ferite, è un’enorme tristezza vederlo così , nessuno sa cosa stiamo vivendo e sono grato che sia così perché è il mio modo di preservarlo “.