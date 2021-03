Maradona, caos alla marcia in suo onore. La figlia Dalma: “Ci hanno spinto. Non abbiamo potuto continuare”

Una marcia per ricordare Diego Armando Maradona e per chiedere giustizia. Nelle scorse ore è andata in scena una vera e propria processione per il Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre. Tra i semplici tifosi e gli appassionati, c’erano anche le figlie del Diez, Dalma e Giannina, ma anche l’ex moglie Claudia Villafañe, che hanno mantenuto la promessa fatta e sono accorse al fianco degli organizzatori della manifestazione.

Peccato che qualcosa non sia andato come previsto e che le tre donne siano stato obbligate ad abbandonare la manifestazione.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Dalma Maradona attraverso alcune stories su Instagram: “Purtroppo stavamo camminando verso l’Obelisco finché la stampa non si è gettata su di noi”, ha scritto sui social la donna. “Purtroppo era impossibile continuare ad avanzare perché anche la stampa ha iniziato a spingere le persone: non ci è sembrato questo il modo di fare”.

Su alcune indiscrezioni che volevano che la madre fosse stata insultata dai partecipanti alla manifestazione, Dalma ha precisato: “Nessuno ha insultato mia madre. Eravamo lì solo per chiedere giustizia”.