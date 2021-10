Maradona Cup, Boca Juniors e Barcellona in campo per ricordare Diego

Il 14 dicembre andrà in scena la prima edizione della Maradona's Cup

E' trascorso quasi un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. L'argentino è morto il 25 novembre 2020 per problemi cardiaci a soli 60 anni. Il 14 dicembre Riad in Arabia Saudita, andrà in scena la prima edizione della "Maradona Cup", una competizione nata per celebrare e ricordare la figura di quello che per molti è stato il più grande calciatore di sempre. A rendere ufficiale questa iniziativa è stato il Barcellona attraverso i propri canali social. Nella squadra catalana, Maradona ha disputato due stagioni, dal 1982 al 1984. L'avversario dei blaugrana sarà il Boca Juniors, la formazione preferita dello stesso Diego.