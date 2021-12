Maradona, Diego Jr. denuncia l’avvocato Morla

Il figlio del Diez ha presentato un documento tramite i suoi legali in cui assicura che l'avvocato ha beneficiato della morte di Maradona

Nella nota dei legali di Diego Junior presentata al Giudice delle Garanzie 2 di San Isidro, Orlando Diaz, si legge: "Veniamo per conto del nostro cliente, a chiedere di portare il procedimento in udienza e di proseguire con l'istruttoria dei vari illeciti che, pur denunciati durante tutto il procedimento di questo caso non sono stati accertati. In nessun modo possono essere circoscritte e limitate alla sola responsabilità gli infermieri e i medici che hanno curato Diego Armando Maradona negli ultimi mesi prima della sua morte. E' assolutamente poco plausibile che gli infermieri, i medici o gli psicologi che hanno curato Maradona abbiano agito in modo 'autonomo' o 'isolato' senza rispondere agli ordini di chi li avrebbe assunti e pagato i loro stipendi o compensi. Autori di ciò sarebbero stati il rappresentante legale Matías Edgardo Morla e il suo socio in affari, Maximiliano Pomargo. Sono loro in realtà quelli che avrebbero maggiormente beneficiato della morte di Maradona, poiché si sarebbero appropriati dei suoi beni più preziosi”.