Maradona: “Dissi di essere stato rapito dagli UFO. La mia prima volta? A 13 anni con una signora che leggeva un giornale…”

Mai banale, sempre unico. Diego Armando Maradona torna a parlare e lo fa anche su temi non collegati al mondo del calciol El Pibe de Oro, come riporta il Sun che cita TyC Sports, si è lasciato andare a rivelazioni incredibili sulla sua vita privata. Dal presunto rapimento alieno fino ai segreti più intimi…

UFO – Maradona ha raccontato una particolare situazione vissuta: “Se credo negli UFO? Beh, una volta, avevo bevuto molto e non ero tornato a casa per tre giorni. Quando ho rimesso piede in casa ho detto che mi avevano rapito gli UFO. ‘Mi hanno preso, ma non posso dire altro'”, ha detto l’argentino.

LA PRIMA VOLTA – Poi, spazio ad un retroscena piccante: “La mia prima volta? Avevo 13 anni. Il tutto è avvenuto in un seminterrato con una signora più grande. Io ero sopra e lei leggeva un giornale…”. Rivelazioni piccanti, ma in pieno stile Maradona.