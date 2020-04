Maradona duro: “Non tutti i calciatori possono rinunciare allo stipendio. Certi club se ne vogliono approfittare…”

Ha annunciato che farà a meno di parte del suo stipendio per aiutare l’economia del suo Gimnasia La Plata, ma adesso Diego Armando Maradona alza la voce e prende le difese di tutti quei calciatori che necessitano dello stipendio per andare avanti. Da capire se nelle frasi dell’ex Pibe de Oro, riportate dal Mirror, ci sia un riferimento alla recente uscita di Carlos Tevez che aveva parlato di giocatori capaci di rinunciare anche ad un anno di ingaggio. Sicuramente, l’ex 10 argentino del Napoli è stato piuttosto duro con tutte quelle società che provano ad approfittarsi della situazione.

SOLDI – “Ci sono giocatori che non devono essere pagati, è vero e lo sappiamo tutti. Ma ci sono anche giocatori che non possono giocare gratuitamente nemmeno per un mese e i club dovrebbero pagarli”, ha detto Maradona che poi rincara la dose: “Ci sono alcuni club che ora giocano in modo furbo e vogliono approfittare di questo momento per evitare di pagare i giocatori. Hanno trattato i calciatori come schiavi per anni. Ora non dovrebbero cercare scuse perché i giocatori devono poter mangiare”.