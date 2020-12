Maradona, fenomeno di generosità. Taglialatela racconta: “Una volta pagò aereo ad un Primavera”

In questi giorni sono davvero tante le persone che hanno voluto raccontare una parte del loro vissuto con Diego Armando Maradona. Molti calciatori o ex tali hanno rivelato anche inaspettati retroscena e aneddoti relativi all’esperienza vissuta col Diez. Uno di questi è l’ex portiere del Napoli Pino Taglialatela che a TeleCapri ha esaltato le doti di generosità del compianto 10.

Quell’aereo pagato da Maradona ad un Primavera

Taglialatela ricorda con piacere un gesto molto genoroso di Maradona non nei suoi confronti ma addirittura nei confronti di un giovane della Primavera, Lampugnani: “Era il 22 dicembre 1985. Eravamo a Soccavo. In quel periodo di feste natalizie decisamente una città vuota. Diego venne a salutare lo chef Maresca e Starace, attuale magazziniere, allora cameriere del centro sportivo. Si accorse che in sala c’eravamo soltanto io – fui convocato in prima squadra come terzo portiere, assistendo poi alla partita dietro la porta insieme a Castellini, nostro preparatore – e Lampugnani, di ritorno da una partita della Primavera”.

“Personalmente io attendevo la mattina seguente per prendere la nave e far ritorno a Ischia, il mio compagno invece avrebbe dovuto raggiungere in treno la lontana Mantova. Praticamente quasi due giorni dopo l’ultima partita giocata… Maradona ci chiese cosa ci facessimo ancora lì nonostante il periodo natalizio. Diego chiamò il segretario e pagò a Lampugnani un volo di andata e ritorno per farlo tornare subito a casa“. “Aveva un cuore grandissimo. Gli devo molto e mi ha insegnato tanto. Ho avuto il piacere e l’onore di essere sempre coccolato da lui. Mi prese sotto la sua ala protettiva”.