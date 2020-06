Maradona-Gimnasia La Plata ancora insieme fino al 2021

Diego Armando Maradona continuerà alla guida del Gimnasia La Plata. Secondo quanto riportato da TycSports il Pibe de Oro firmerà fino a dicembre 2021. Mancherebbe solamente l’ufficialità che dovrebbe arrivare proprio oggi nel giorno del 133° anniversario del club.

A dare conferma della vicenda anche l’agente del tecnico Christian Bragarnik che a Radio La Red ha annunciato: “Non ci sono stati problemi di natura economica, ma semplici malintesi. Credo che bisogna solo definire gli ultimi dettagli e chiarire alcune cose, ma sono ottimista”. Lo stesso procuratore di Maradona ha voluto precisare come gli insegnamenti del tecnico siano stati utili alla squadra per superare le zone bollenti della classifica: “Diego, insieme al suo staff tecnico, ha dimostrato di essere all’altezza”. Il tecnico 59enne dovrebbe legarsi al Gimnasia per altri 18 mesi.