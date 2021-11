Maradona, Giordano: “Ci siamo sentiti l’ultima volta per il suo compleanno”

Anche Bruno Giordano ha voluto ricordare l'amico ed ex compagno di squadra Diego Armando Maradona, scomparso un anno fa

Un anno fa, il calcio perdeva Diego Armando Maradona. L'ex fantasista argentino è stato ricordato oggi a Napoli, città a cui ha regalato due scudetti e da cui ha ricevuto un amore smisurato. Il suo ex compagno di squadra Bruno Giordano ha voluto spendere alcune parole per il Pibe de oro, come riportato da TMW: "Ogni giorno c'è una stretta al cuore che purtroppo o per fortuna non va via. E' bello essere qui ma c'è tristezza. L'ho sentito per qualche mese attraverso messaggi perché a telefono probabilmente non ce lo passavano più... Poi ci eravamo sentiti per il suo compleanno, un mese prima della sua scomparsa. La sua eredità direi che è rivolta soprattutto al popolo napoletano. Ha spiegato che anche partendo dal basso si possono raggiungere gli obiettivi. Con la sua tenacia, con la sua volontà è diventato uno dei personaggi più importanti al mondo".