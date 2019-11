Maradona, guerra aperta alla figlia: “Sto morendo? Bugie, vuole solo la mia eredità…”

Problemi in famiglia per Diego Armando Maradona. Botta e risposta piuttosto vivace tra il Pibe de Oro e sua figlia Giannina. L’argentino ha voluto commentare sui social con un filmato, sulla propria pagina Instagram, le recenti dichiarazioni arrivate dalla ragazza che affermava di essere preoccupata per lo stato di saluto del Diez.

Pronta e piuttosto dura la replica di Maradona: “Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perchè sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l’Estudiantes. Non so quello che abbia voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo”. E proprio sull’eredità, Maradona specifica: “E io dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficienza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò. E lo diranno a qualcun altro quando morirò. Ma per adesso no, perchè sono sanissimo”.