“Maradona ha ispirato Holly e Benji”, la confessione del creatore della serie

Diego Armando Maradona ha ispirato la nota saga animata “Holly e Benji”. Lo ha ammesso colui che ha creato i vari personaggi di Oliver Hutton e Benji Price. L’ideatore di quella che è poi diventata una serie amatissima dal pubblico di tutto il mondo ha parlato a Revista Libero confermando che El Pibe de Oro è stato fonte di ispirazione per la creazione dell’opera.

Maradona ha ispirato Holly e Benji

A distanza di quarant’anni dalla sua creazione, colui che ha ideato la serie animata, Yōichi Takahashi, ha svelato la fonte d’ispirazione del suo personaggio più riuscito di sempre. “C’è molto di Maradona nella mia opera”, ha raccontato il fumettista che nel 1979 si trovò a realizzare i primi disegni della serie animata. Maradona e il Mondiale proprio in Giappone avrebbero fatto da base all’idea e alla realizzazione della saga. “Non andai a vederlo allo stadio ma vidi tutto il torneo alla tv. Conoscevo già Maradona, sapevo fosse forte, ma quel Mondiale ebbe un grande impatto su di me. Fu una ispirazione importante per i disegni di Holly che stavo realizzando. Ci sono state tante stelle nel calcio, ma nessuna ha ispirato quanto lui. Oliver Hutton era proprio Maradona. Nonostante Holly sia stato sempre più serio di Maradona”.