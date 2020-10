Maradona: “Il Covid cosa peggiore al mondo ma mi fido di Putin per il vaccino”

Per i suoi 60 anni, Diego Maradona, si è concesso di tutto ma ha trovato anche il tempo di parlare del coronavirus che spaventa il mondo. “Il coronavirus è la cosa peggiore che potesse capitarci. Non ho mai visto niente di simile. L’America Latina soffre di più e spero che finisca tutto presto. Ci sono persone che stanno attraversando un periodo molto difficile. Molti sono rimasti senza lavoro, non hanno niente per vivere. Mi fido di Putin (presidente della Russia ndr.)e sono sicuro che il vaccino arriverà presto ”, – riporta le parole di Maradona il Clarin.