Maradona, il gesto di Diego Junior: ha il Covid ma vuole andare a dargli l’ultimo bacio

Ha il coronavirus e fino a pochi giorni fa aveva avuto bisogno dell’ossigeno per respirare bene. Eppure, alla notizia della morte di suo padre, nessuno ha potuto tenere a bada la sua volontà. Diego Armando Maradona è morto e suo figlio Diego Junior vuole andare in Argentina a salutarlo.

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il figlio del Pibe de Oro ha chiesto ai medici di poter essere dimesso dall’ospedale dove è in cura dopo la positività al Covid-19. Troppo dura da affrontare la scomparsa di suo padre e troppa, la distanza che li separa. “Io firmo per uscire”. “Voglio andare a dare l’ultimo bacio a papà”. Sarebbero queste le sue parole a seguito della tragica notizia.

L’unica cosa che è certa è che sui social, precisamente nelle stories di Instagram, Diego Maradona Junior ha detto alcune, semplice e importantissime parole: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”.