Maradona, il medico dopo l’intervento: “Diego non sarà più in grado di giocare a calcio”

Diego Maradona è stato operato con successo al ginocchio destro e il chirurgo responsabile dell’intervento, Diego Eyharchet , ha fornito i dettagli ai microfoni di Infobae: “Praticamente rimesso a nuovo il ginocchio destro di Diego posizionando una protesi americana chiamata Triathlon, dell’azienda Stryker, che consente di riprendere le funzioni del ginocchio nella sua interezza. Quindi, se il periodo post-operatorio va bene e non c’è infezione, entro 30-60 giorni, Diego potrebbe camminare normalmente “, ha detto il medico. Sulle limitazioni che Maradona avrà quando terminerà il suo recupero, Eyharchet ha avvertito: “Non sarà in grado di giocare una partita di calcio come ha fatto qualche tempo fa, ma oggi Diego ha quasi 60 anni ed è normale che non lo faccia. Sarà in grado di giocare a pallone con suo figlio, con suo nipote, ma non sarà più in grado di farlo con i professionisti” riporta tycsports.com.