Maradona, il retroscena: avrebbe potuto dire addio al Napoli e finire al Milan

Diego Armando Maradona sarebbe potuto finire al Milan tradendo il Napoli. Questo il clamoroso retroscena raccontato dal suo ex agente dell’epoca Guillermo Coppola nel cors odel programma Presion Alta in onda su Tyc Sports.

Maradona: il retroscena e la moglie

“Berlusconi mi ha offerto il doppio di quello che ha guadagnato Diego per portarlo al Milan”, ha esordito Guillermo Coppola sulla trattativa che avrebbe potuto portare Maradona al Milan dal Napoli. “Il Milan aveva Van Basten, Gullit e Arrigo Sacchi come allenatore in quel momento, ma Claudia Villafañe (ex moglie di Maradona ndr) ha detto a Diego, non appena ho parlato loro della proposta, che non avrebbe mai potuto lasciare il Napoli”.

Una rivelazione importante che prosegue anche con i rumors successivi a quel periodo che Coppola ricorda molto bene: “Tale era l’aspettativa creata che il giorno dopo la fuga della notizia, all’allenamento del Napoli si erano presentati il doppio dei giornalisti che c’erano di solito”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE