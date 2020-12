Maradona, il ricordo dei tifosi: organizzata messa in provincia di Caserta per suo trigesimo

La morte di Diego Armando Maradona è stata un duro colpo per il mondo del calcio e non solo. Soprattutto in Italia e nello specifico i tifosi del Napoli hanno sofferto parecchio per la sua scomparsa.

A distanza di un mese ancora si piange per la morte del Diez e in Campania, per la precisione a San Cipriano D’Aversa in provincia di Caserta si è deciso di dedicargli una Santa Messa.

“Il giorno 29 Dicembre nella Parrocchia Santa Croce in San Cipriano D’Aversa sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dell’anima benedetta di Diego Armando Maradona”, si legge in un cartellone per le vie della città. “I tifosi tutti, con immutato affetto lo ricordano nella preghiera”, continua l’annuncio apparso per le vie del centro.

