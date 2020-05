Maradona in lacrime: “Aiutate le persone a mangiare. So cosa è la fame”

Diego Armando Maradona fa sempre parlare di sé. Dopo essersi esposto in prima persona relativamente alla possibilità del taglio degli stipendi da parte dei calciatori a causa dell’emergenza coronavirus. Ecco l’ex Pibe de Oro preoccuparsi per i più bisognosi che hanno difficoltà anche nel mangiare ogni giorno.

L’argentino ha pubblicato un video dedicato a Corazones Solidarios, una ONG che fornisce supporto a migliaia di bambini in difficoltà. Nel messaggio il Diez non ha trattenuto l’emozione scoppiando in lacrime e balbettando: “A Coraziones Solidarios, tutto il mio amore e la mia tenerezza”, ha esordito Maradona prima di farsi prendere dal pianto. “Aiutate le persone a mangiare. Il mio non è uno show, perché è una cosa che ho vissuto a Villa Fiorito”.

A seguito del suo messaggio, anche in studio il presentatore e gli ospiti sono rimasti molto colpiti dal gesto di Maradona e dall’enfasi che l’attuale mister del Gimnasia La Plata ha messo nelle sue parole.