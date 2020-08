Maradona in lutto: il cognato morto per il coronavirus

Non arrivano belle news dall’Argentina per Diego Armando Maradona. Il cognato è deceduto a causa del coronavirus. Da diverse settimane, Raul Machuca, marito di Rita Maradona, sorella dell’ex Pibe de Oro, era ricovertato nella clinica Vicente Lopez dopo aver contratto il Covid-19. Purtroppo le sue condizioni sono andate peggiorando sino alla morte.

Maradona: morto il cognato di coronavirus

C’è tanta preoccupazione per Diego Armando Maradona. Dopo la notizia della positività di sua sorella Kitty, ecco la morte di suo marito Raul. L’uomo stava male da tempo a causa del coronavirus e nelle scorse ore è deceduto. Il signor Raul soffriva di ipertensione ed era in sovrappeso, quindi era un soggetto a rischio con diversi problemi di salute pregressi. Una brutta notizia per l’ex Pibe de Oro che non potrà neppure stare fisicamente vicino a sua sorella in quanto anche lei positiva al Covid-19 seppur asintomatica.