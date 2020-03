Maradona innamorato del suo Gimnasia, il vicepresidente: “Isolato per il coronavirus? No, ha allenato tutta la settimana”

Nei giorni scorsi i rumors che volevano Diego Armando Maradona in isolamento preventivo per evitare il contagio da coronavirus. Adesso, la smentita. A parlare del tecnico del Gimnasia La Plata è il vicepresidente del club Jorge Reina, intervistato dall’emittente napoletana Radio Marte.

CON LA SQUADRA – Nonostante l’ex Pibe de Oro rientri tra le categorie a rischio per le sue condizioni di salute, il dirigente ha voluto spiegare come Maradona sia rimasto molto legato alla squadra anche in queste settimane: “Maradona non è in autoisolamento”, ha spiegato Reina. “È vero, ha 60 anni e alcune patologie pregresse che lo rendono più a rischio rispetto ad altre persone. Ma smentisco categoricamente che voglia lasciare la panchina della nostra squadra. Nell’ultima settimana ha allenato i ragazzi ed è stato con loro in ritiro. Siamo felici di averlo scelto”.