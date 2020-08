Maradona Jr: “Messi il secondo miglior giocatore della storia dietro mio padre. Il terzo Ronaldo, quello vero…”

Intervista esclusiva da parte di Diego Armando Maradona Junior ai microfoni di Sport. Il figlio del Pibe de Oro ha commentato soprattutto i temi caldi della sfida tra Barcellona e Napoli di sabato sera in Champions League senza però dimenticare di stilare una bella classifica sui giocatori più forti di sempre…

Maradona Jr: “Messi secondo miglior giocatore di sempre”

“Messi adesso è il migliore di tutti, Cristiano Ronaldo non gli si avvicina nemmeno”, ha detto senza dubbi Maradona Jr. “Chiunque lo critichi in Argentina non capisce nulla del calcio, mio ​​padre lo ama molto e mi parla spesso di lui. Leo è una stella e anche … il secondo miglior giocatore della storia. Perché il secondo? Messi è un fenomeno, ma nessuno è paragonabile a mio padre: non puoi confrontare i terrestri con gli alieni. Possiamo dire che Maradona è il Dio del calcio e che Leo è il migliore tra gli esseri umani. Nessuno raggiungerà il livello di mio padre. È impossibile. Chi al terzo posto? Ronaldo, quello vero. (Il Fenomeno ndr). Dopo questi tre, poi vengono tutti gli altri, anche se Cruyff merita un capitolo a parte per quello che ha lasciato in merito alla filosofia del calcio. L’olandese è riuscito a cambiare questo sport da solo”.

Infine un pensiero su Barcellona-Napoli: “Il Barça ha una squadra spettacolare e ha anche il vantaggio del risultato dell’andata ma la squadra di Setien non ha vissuto una stagione felice e non è in un buon momento. Concede sempre almeno uno gol contro chiunque. Dico che sono i favoriti, ma che il Napoli può dire la sua e anche eliminare questo Barcellona. Gattuso ha creato una famiglia più che una squadra di calcio. I catalani, invece, sono il contrario. Una squadra di talento con undici campioni, ma non una famiglia”.

