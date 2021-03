Maradona Jr: “Per mio padre divento argentino e farò l’allenatore…”

Ha deciso di omaggiare suo padre nel modo che ritiene migliore. Diego Armando Maradona Junior diventa argentino e sogna un futuro da allenatore. Tutto in memoria di suo papà, scomparso lo scorso novembre. Intervistato da Il Mattino, il figlio del Pibe de Oro ha raccontato i suoi progetti e le sue emozioni.

Maradona: il gesto del figlio

Parte dalla Nazionalità argentina acquisita: “Un sogno che si avvera. Perché da sempre cullavo il desiderio di poter recuperare questa parte della mia identità”, ha detto Maradona Jr. “Sono sempre stato consapevole di essere napoletano al 50% e argentino all’altro 50. Ho radici lì, mio padre era argentino e ho parte della famiglia in quella nazione. Ecco perché desidero completare il mio percorso di identità. Andrò a Roma con mia moglie e i miei due bambini. Sono felice. Nella vita sono sempre stato testardo e ho centrato tutti gli obiettivo che mi sono posto, proprio come in questo caso. Mia moglie è molto contenta. È sempre stata al mio fianco in maniera esemplare in tutte le battaglie che ho intrapreso da quando la conosco. È una persona molto importante nella mia vita emi appoggia- Anche mia mamma mi ha molto appoggiato e spronato fin dall’inizio”.

Ma non basta diventare argentino, Diego Maradona Junior vuole di più: “La morte di papà ha segnato nel profondo tutti noi. Ho parlato con zia Lilly qualche settimana fa, ma con gli altri poco. Ecco perché non ho ancora avuto il modo di farglielo sapere, ma sono certo che quando lo apprenderanno dalla stampa farà piacere a tutti. Come immagino a tutti gli argentini, visto che in questi mesi ho ricevuto tantissime manifestazioni di affetto da tanti di loro”.

“Voglio continuare a fare quello che mi piace, ovvero lo speaker radiofonico come già sto facendo a Radio Crc, ma allo stesso tempo non accantono il mio sogno nel cassetto: fare l’allenatore di calcio”, ha proseguito Maradona Jr. “Continuo ad aggiornarmi e a studiare per essere pronto un domani a prendere questa responsabilità di allenare una squadra. In Argentina sono tifoso del River, ma accetterei di allenare anche altre squadre, cosa che in Italia mi sarebbe impossibile. Mi farebbe troppo male indossare una felpa diversa da quella del Napoli. Certo, mi rendo conto che il lavoro è lavoro, ma ad esempio alla Juve non ci andrei manco morto e lo ribadisco. Poi ovviamente rispetto il lavoro e so che va onorato chi ripone in me la sua fiducia. Non ho mai pensato di andare via da Napoli per scelta personale, se mai dovesse essere sarà sempre e solo per motivi lavorativi”.