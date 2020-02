Maradona Junior: “Paragone tra mio padre e Messi? Come extraterrestre e terrestre”

Intervenuto ai microfoni di El Larguero su Cadena Ser, Maradona Junior ha detto la sua sul match Napoli-Barcellona e il continui confronto tra Messi e suo padre. Per Diego Armando Jr non ci sono dubbi su chi sia il migliore anche chiamando in causa Ronaldo.

CONFRONTO – “Messi è un fenomeno. Ronaldo è un gran calciatore, un giocatore molto buono. Ma quando lo comparano a Messi mi alzo e me ne vado”. E col confronto con suo padre: “Messi è molto meglio di Ronaldo, ma non si può comparare a Maradona perché non si può comparare il terrestre con l’extraterrestre. A Napoli mio padre è Dio”.

ARGENTINA – Sul rapporto di conflitto tra i tifosi argentini e Messi: “Troppe le critiche a Messi. L’unico che ha vinto un Mondiale da solo è stato mio padre, gli altri erano gli aiutanti. Negli ultimi anni invece a Messi non lo hanno aiutato”. “Mio padre e Messi insieme nella stessa squadra? Beh, si sarebbe dovuto chiudere tutto e dar loro direttamente la coppa (ride ndr)”.