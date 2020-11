Maradona Junior ricoverato in ospedale per complicanze da Covid-19

Non solo l’intervento alla testa per Diego Armando Maradona, ma anche il ricovero di suo figlio Diego Maradona junior.

Il ragazzo, 34enne, è ricoverato all’ospedale Cotugno per complicanze da Covid-19. Lo riportano il Corriere del Mezzogiorno e Repubblica che scrivono come le condizioni del figli del Pibe de Oro siano già in miglioramento.

Diego Maradona Junior ricoverato

Un periodo non facile per la famiglia Maradona che adesso deve fare i conti con la salute del giovane Diego Junior. Le sue condizioni – si legge – sono in miglioramento dopo il ricovero avvenuto l’altro ieri deciso dai familiari e consigliato dai medici. Nei giorni scorsi, era stato il ragazzo a comunicare via social di aver contratto il coronavirus (era il 5 novembre). A distanza di alcuni giorni però le sue condizioni di salute hanno destato preoccupazione costringendolo al ricovero.

Ora sta meglio e non ci sono state ulteriori complicanze. I tanti fan e appassionati aspettando buone notizie. Da lui e da Maradona senior.