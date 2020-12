Maradona, la rivelazione choc dello storico medico: “Tentò il suicidio a Cuba”

Alfredo Cahe racconta Diego Armando Maradona e rivela alcuni dettagli inediti avvenuti prima della sua morte. Nel corso delle trasmissioni Intratables e Confrontados, lo storico medico del Pibe de Oro ha raccontato le ragioni dei disturbi del linguaggio del Diez, ma ha soprattutto criticato le cure adottate dai più recenti dottori rivelando, inoltre, un tentato suicidio da parte del numero 10 quando si trovava a Cuba.

Parla Cahe: “Maradona tentò il suicidio”

“Maradona aveva una lesione cerebrale, ma non l’Alzheimer come si diceva”, ha spiegato Cahe. “E il farmarco che stava assumendo non era adeguato. Diego aveva bisogno di pace e tranquillità e non riusciva a raggiungerle attraverso i farmaci”. Lo storico medico ha poi ricordato quanto avvenne un giorno a Cuba: “Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: ‘Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte’. Ma si è salvato per miracolo”.

E ancora sulla scomparsa di Maradona: “Per come la vedo io, la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come avrebbero dovuto. L’ultima volta che l’ho visto Diego era completamente sedato e non mi è stato permesso di parlare con nessuno”.