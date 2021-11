Maradona, l’agente Ceci: “Contratto col Napoli regolare per la maglia”

Dopo le parole del figlio di Maradona interviene l'agente

La maglia della discordia quella usata dal Napoli nel match contro il Verona che raffigurava il volto di Diego Maradona. Il figlio del Pibe de Oro ha attaccato l'ex agente Stefano Ceci per aver dato l'autorizzazione al club partenopeo non avendo titoli. Ma il manager di Diego Armando Maradona, si difende dalle accuse degli eredi del D10S che gli contestano il contratto firmato col Napoli per la maglia in onore – ad un anno dalla scomparsa – del campione.