Maradona, l’appello di Diego Jr: “Non mi interessa l’eredità, voglio sapere la verità su come è morto mio padre”

Diego Armando Maradona jr, noto figlio del Pibe de Oro, ha parlato a canale 5 nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso in merito alla morte di suo padre e dei tanti rumors relativi alle sue condizioni di salute prima della tragica scomparsa.

Diego Junior vuole la verità

“Dopo l’intervento al cervello, sapevo che papà si stava riprendendo, feci una videochiamata con lui in clinica e lui rideva e stava benissimo”, ha raccontato Diego Jr. “Poi io sono stato malato e ricoverato per via del Covid, stavo male e non riuscivo neanche più a rispondere alla chat di gruppo tra noi figli e la psichiatra. Io voglio sapere cosa è successo a mio padre, se ci sono dei colpevoli devono pagare. Voglio sapere la verità e mi farò valere nelle sedi competenti. La perplessità di noi figli e soprattutto di Dalma era la richiesta di un medico in più per monitorare la situazione di mio padre, avevamo un dubbio, non sapevamo quanti giorni dovevano passare prima delle sue dimissioni dalla clinica”.

Poi a livello personale, Diego Jr ha proseguito: “Anche se il nostro destino è stato avverso e sono stato troppo poco tempo con mio padre, sono stato bene con lui e ne è valsa davvero la pena. La mia più grande gioia è di vedere mio figlio in braccio a mio padre, il mio più grande rammarico è che non abbia visto, per colpa del Covid, anche mia figlia. Ma penso che fosse destino così”.

“L’eredità di mio padre? Ora è l’ultimo dei miei pensieri, avrei preferito morire di fame tutta la vita invece di affrontare questo problema. Noi figli c’eravamo tutti riavvicinati per il bene di mio padre, oggi la situazione è talmente caotica che non mi posso permettere di esprimere un giudizio e tra l’altro c’è un’indagine in corso”.

