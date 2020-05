Maradona, l’ex preparatore: “Dissi a tutti quale fosse la sua dipendenza ma…”

“Volevo salvare Maradona”, inizia così il racconto di Fernando Signorini, ex preparatore del Pibe de Oro e della Nazionale argentina ai microfoni de Il Mattino. L’uomo ha rivelato quale fosse il suo rapporto con il Diez ma anche della strana indifferenza relativa al noto problema di dipendenza dello stesso Maradona.

“La sua malattia, la cocaina, era il segreto di Pulcinella“, cone queste parole prosegue il ricordo di Signorini: “Tutti sapevano, ma nessuno interveniva. Ne parlai con tutti, non solo Ottavio Bianchi: Ferlaino, Moggi e il dottor Russo. Mi faceva strano il fatto che nessuno si adoperasse concretamente per aiutarlo”. E ancora: “Mi mossi in prima persona. Mi informai personalmente presso una clinica per tossicodipendenti vicino a Napoli, anche se sarebbe dovuto essere compito dei dirigenti. Ma niente: aveva paura, o magari speravano di spremere il limone fino all’ultima goccia di succo. Se ci fosse stato ancora Italo Allodi (dirigente del Napoli fino al 1987 ndr), Diego non sarebbe finito così male”.