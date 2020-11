Maradona, l’omaggio di Diletta Leotta sui social

Il mondo del calcio e non solo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona. Continuano a moltiplicarsi i messaggi per El Pibe de Oro. Tra i più recenti, anche quello della conduttrice tv e di DAZN Diletta Leotta che sulla propria pagina Instagram ha voluto esprimere il suo saluto al Diez.

Diletta Leotta saluta Diego

“La prima volta che sei entrato in questo stadio era già pieno”, ha scritto Diletta Leotta mostrando la foto del San Paolo di Napoli. “Eppure non c’era una partita. C’eri tu, tu soltanto, che palleggiavi per loro. Dovunque sei andato, la voce del San Paolo ha continuato a cantare per te. Dovunque sei adesso, ti raggiungerà. Ciao Diego”. Il tutto accompagnato da un cuore spezzato. Un bel gesto da parte del volto noto della tv che ormai è diventato un’icona nel modo del calcio del piccolo schermo.