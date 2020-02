Maradona: “Messi al Napoli? Non farebbe ciò che ho fatto io…”

“Messi al Napoli? Non farebbe quello che ho fatto io”, parola di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro ha parlato del talento argentino del Barcellona dopo l’1-1 del Napoli contro i blaugrana in Champions League.

A margine della gara del suo Gimnasia La Plata, l’ex 10 ha commentato in zona mista: “Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi. Arriva al San Paolo quando il San Paolo è in decadenza. Messi non ha vissuto ciò che ho vissuto io ma può giocare tranquillamente a Napoli”. E ancora: “Messi al Napoli? Non potrebbe fare quello che ho fatto (ride ndr) ma mi piacerebbe che i napoletani avessero un Messi”.